Orléans Découvrez notre cathédrale Cinéma Pathé place de la Loire Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. Découvrez notre cathédrale Mercredi 20 septembre, 18h00 Cinéma Pathé place de la Loire Après le cinéma des Carmes, nous voici de retour pour une nouvelle séance !

RV au Pathé, place de Loire à Orléans le mercredi 20 septembre 2023, 18H! Pour réserver, c’est facile : www.pathe.fr Venez nombreux découvrir un monument du patrimoine de notre belle ville d’Orléans, notre cathédrale Sainte Croix,

Que connaissez-vous d’elle ?

Ce documentaire unique conçu et co-réalisé par Pierre Bossuet vous révèlera tous ses secrets et ses mystères !

Cinéma Pathé place de la Loire Place de Loire, 2 rue des halles ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

