Orléans La Loire, Agnès et les Garçons Cinéma Pathé place de la Loire Orléans, 18 septembre 2023, Orléans. La Loire, Agnès et les Garçons Lundi 18 septembre, 18h00, 20h00 Cinéma Pathé place de la Loire Sur les bords de la Loire, l’amitié de deux jeunes bacheliers inséparables est bouleversée par la découverte d’Agnès, 20 ans, dont ils tombent tous les deux amoureux…

La séance de 20h sera suivie d’un échange avec Julien Larere-Genevoix, petit-fils de Maurice Genevoix et Président de la Société des Amis de Maurice Genevoix. 1h30 (2000)

De Patrice Martineau,

D’après le roman de Maurice Genevoix

> Plein tarif + 18 ans : 9 €

> Tarif réduit -18 ans : 6 € Cinéma Pathé place de la Loire Place de Loire, 2 rue des halles ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T18:00:00+02:00 – 2023-09-18T19:00:00+02:00

2023-09-18T18:00:00+02:00 – 2023-09-18T19:00:00+02:00

2023-09-18T20:00:00+02:00 – 2023-09-18T21:00:00+02:00

