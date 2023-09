Cet évènement est passé Les gardiennes de la planète Cinéma Pathé place de la Loire Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Les gardiennes de la planète Cinéma Pathé place de la Loire Orléans, 18 septembre 2023, Orléans. Les gardiennes de la planète Lundi 18 septembre, 18h00, 20h00 Cinéma Pathé place de la Loire Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années. 1h22 (2023)

De Jean Albert Lièvre

> Plein tarif + 18 ans : 9 €

> Tarif réduit -18 ans : 6 € Cinéma Pathé place de la Loire Place de Loire, 2 rue des halles ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T18:00:00+02:00 – 2023-09-18T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T18:00:00+02:00 – 2023-09-18T19:00:00+02:00

2023-09-18T20:00:00+02:00 – 2023-09-18T21:00:00+02:00

