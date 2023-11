Disney Parade : La petite sirène cinéma Pathé Orléans Orleans Catégorie d’Évènement: Orléans Disney Parade : La petite sirène cinéma Pathé Orléans Orleans, 12 novembre 2023, Orleans. Disney Parade : La petite sirène Dimanche 12 novembre, 12h00 cinéma Pathé Orléans Voir https://www.lesfranginsorleans.fr/copie-de-l-étrange-noel-de-mr-jack Nous aurons la chance d’accueillir

pour la 1ère fois à Orléans la comédienne qui donne sa voix à Ariel dans la version Française de la Petite Sirène et qui interprète également « Partir là bas » dans le film.

Elle est aussi la voix Française de Sarah Michelle Gellar dans Buffy contre les Vampires L’occasion pour vous de la rencontrer et d’échanger avec elle 13h-15h: rencontre et dédicace avec Claire Guyot 15h: Quiz interactif animé par l’équipe des Frangins 15h30-16h: Interview et Questions/réponses avec Claire Guyot 16h: Projection de La Petite Sirène 17h30 fin de l’évenement ATTENTION : Billetterie uniquement a retrouver sur notre site internet : https://www.lesfranginsorleans.fr/copie-de-l-étrange-noel-de-mr-jack cinéma Pathé Orléans 2 Rue des Halles, Orleans Orleans [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesfranginsorleans.fr/copie-de-l-u00e9trange-noel-de-mr-jack »}] [{« link »: « https://www.lesfranginsorleans.fr/copie-de-l-u00e9trange-noel-de-mr-jack »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T12:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:30:00+01:00

