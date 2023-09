Disney parade L’étrange noël de Mr Jack cinéma Pathé Orléans Orleans Catégorie d’Évènement: Orléans Disney parade L’étrange noël de Mr Jack cinéma Pathé Orléans Orleans, 22 octobre 2023, Orleans. Disney parade L’étrange noël de Mr Jack Dimanche 22 octobre, 13h00 cinéma Pathé Orléans Voir https://www.lesfranginsorleans.fr Nous aurons la chance d’accueillir

pour la 1ère fois à Orléans la comédienne qui donne sa voix à Sally dans la version Française de l’étrange Noel de Mr Jack, mais également à Rachel dans la série phénomène « Friends » L’occasion pour vous de la rencontrer et d’échanger avec elle. Le programme : 13h-15h: rencontre et dédicace avec Dorothée Jemma 15h: Quiz interactif animé par l’équipe des Frangins avec remise du prix pour le meilleur costume 15h30-16h: Interview et Questions/réponses avec Dorothée Jemma 16h: Projection de l’Etrange Noel de Mr Jack

17h30 fin de l'évenement

cinéma Pathé Orléans
2 Rue des Halles, Orleans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-22T13:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:30:00+02:00

