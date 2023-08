Festival du cinéma d’Orléans, Les InviZibles Cinéma Pathé Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Festival du cinéma d'Orléans, Les InviZibles
5 – 8 octobre
Cinéma Pathé Orléans

Billetterie disponible sur le site Internet www.lesinvizibles.fr

Au programme, avant-premières en présence des équipes de film ( dont une sélection Cannes 2023), ateliers et initiations cinématographiques ludiques, masterclass, compétitions et remises de prix, showcases, casting

Cinéma Pathé
2 rue des halles 45000 Orléans

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T23:30:00+02:00

