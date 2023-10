Théâtre-débat autour des métiers de l’autonomie Cinéma Pathé des Rives de l’Orne Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Théâtre-débat autour des métiers de l’autonomie Cinéma Pathé des Rives de l’Orne Caen, 6 novembre 2023, Caen. Théâtre-débat autour des métiers de l’autonomie Lundi 6 novembre, 17h30 Cinéma Pathé des Rives de l’Orne Entrée gratuite Le Département vous invite à un théâtre-débat pour découvrir ou redécouvrir les métiers de l’accompagnement et du soin sous un œil différent. Ouverture des portes : 17 h 30. La représentation débutera à 18 h.

Pour en savoir plus sur les métiers de l’autonomie, rendez vous sur la page de présentation de Calvados Autonomie. Cinéma Pathé des Rives de l’Orne Pathé Rives de l’Orne 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite—familles/autonomie–handicap/calvados-autonomie/corps/calvados-autonomie–la-plateform.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cinéma Pathé des Rives de l'Orne
Pathé Rives de l'Orne 14000 Caen
Caen 14000 Calvados Normandie

