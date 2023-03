RENCONTRE REALISATRICE : « DROIT DANS LES YEUX » de Marie-Francine Le Jalu Cinéma Pathé Belfort Belfort Belfort Catégories d’Évènement: 90000

Projection du documentaire DROIT DANS LES YEUX de Marie-Francine Le Jalu, suivie d'une rencontre avec la réalisatrice ! France | 2020 | 1h16 | documentaire

Des visages tout juste sortis de l’enfance, concentrés, incrédules, émus. Ils s’appellent Ilhame, Vincent, Yara, Nancy-Laure, Rouguy ou Antoine. Ils sont étudiants en Droit à l’Université Paris 8 Saint-Denis et bénévoles à « La Clinique Juridique ». Là, ils orientent des justiciables des environs qui souvent leur rappellent leurs parents, leurs voisins. Les professionnels et les enseignants leur parlent de distance et de neutralité. Mais dans la pratique, que faire de sa subjectivité et de ses convictions ? Avec quelle idée de la justice et de la démocratie ? communication2@festival-entrevues.com +33 3 70 04 80 90 Cinéma Pathé Belfort 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort

