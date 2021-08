Cinéma – Pat Patrouille Miramont-de-Guyenne, 25 septembre 2021, Miramont-de-Guyenne.

Cinéma – Pat Patrouille 2021-09-25 21:00:00 – 2021-09-25 Centre Multiculturel 14, rue Martignac

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

4.5 4.5 EUR La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter.

©productiondufilm

dernière mise à jour : 2021-08-25 par