Soirée solidarité SDF Cinema PARNASSE – Restaurant social Mimizan, 10 décembre 2023 18:00, Mimizan.

Mimizan,Landes

Pour le 75ème anniversaire de le Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

18h : Cinéma le Parnasse film « L’Abbé Pierre : une vie de combats » (entrée 7 € ou 6€ ou 4€)

20h15 : Cinéma le Parnasse Echanges et débat sur l’actualité, avec la LDH et les associations locales Pecac et Escale (entrée libre)

20h45 – 22h : Restaurant social L’Escale, verre et soupe de l’amitié (entrée libre).

2023-12-10 fin : 2023-12-10 22:00:00. .

Cinema PARNASSE – Restaurant social

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

6pm: Cinéma le Parnasse film « L’Abbé Pierre : une vie de combats » (admission 7 ? or 6? or 4?)

8:15pm: Cinéma le Parnasse Discussions and debate on current affairs, with LDH and local associations Pecac and Escale (free admission)

8:45pm – 10pm: L’Escale social restaurant, drinks and friendship soup (free entry)

Con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

18.00 h: Cinéma le Parnasse: película « L’Abbé Pierre : une vie de combats » (entrada 7? o 6? o 4?)

20.15 h: Cinéma le Parnasse Coloquio y debate sobre temas de actualidad, con la LDH y las asociaciones locales Pecac y Escale (entrada gratuita)

20.45 h – 22.00 h: Restaurante social L’Escale, bebidas y sopa de la amistad (entrada gratuita)

Zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

18 Uhr: Cinema le Parnasse Film « L’Abbé Pierre: une vie de combats » (Eintritt 7 ? oder 6 ? oder 4 ?)

20.15 Uhr: Kino le Parnasse Austausch und Diskussion über aktuelle Themen mit der LDH und den lokalen Vereinen Pecac und Escale (Eintritt frei)

20:45 – 22:00 Uhr: Sozialrestaurant L’Escale, Umtrunk und Freundschaftssuppe (freier Eintritt)

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Mimizan