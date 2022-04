Cinéma “Pais de Flors” Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Cinéma "Pais de Flors" SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

2022-04-15 20:30:00

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan TARIFS : Gratuit Projection débat “Pais de Flor”

Entre cinéma et sciences, ce court-métrage est le fruit de nombreuses heures passées au cœur des montagnes du Pays Toy sur les traces mythiques des pyrénéistes. Pour l’équipe artistique, sa vocation est avant tout de « mettre en avant la dimension sensible du végétal, montrer la beauté des espèces et des milieux qui les abritent, faire éclore un attachement envers eux, pour, en filigrane, affirmer la nécessité de leur conservation ».

“País de flors” est un projet piloté par la Maison du Parc national et de la Vallée, en partenariat avec Occitanie films et le parc national des Pyrénées. +33 5 62 39 50 81 TARIFS : Gratuit SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

