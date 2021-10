Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin, Nord Cinéma – Oups ! J’ai encore raté l’arche… Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Cinéma – Oups ! J'ai encore raté l'arche…

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le mercredi 17 novembre à 14:30

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé­ dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

Tarif normal : 4,80€ – Tarif réduit : 3,80€ – Carte de fidélité : 5 places achetées, 1 gratuite !

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T16:00:00

