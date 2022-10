Cinéma : Ouistreham

Cinéma : Ouistreham, 4 novembre 2022, . Cinéma : Ouistreham



2022-11-04 20:30:00 – 2022-11-04 Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. Drame réalisée par Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne . Durée : 1H47. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville