Cinéma – Opéra « Il Trovatore » Le Fauteuil Rouge Bressuire Catégories d’Évènement: 79300

Bressuire

Cinéma – Opéra « Il Trovatore » Le Fauteuil Rouge, 13 juin 2023, Bressuire . Cinéma – Opéra « Il Trovatore » 7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge Bressuire 79300 Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole

2023-06-13 20:00:00 – 2023-06-13

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole

Bressuire

79300 10 EUR Venez apprécier l’opéra « Il Trovatore » au cinéma.

Une malédiction dévastatrice renaît de ses cendres dans ce récit monumental de Verdi où se côtoient superstitions et rivalités. Venez apprécier l’opéra « Il Trovatore » au cinéma.

Une malédiction dévastatrice renaît de ses cendres dans ce récit monumental de Verdi où se côtoient superstitions et rivalités. +33 5 49 82 21 89 non communiqué

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: 79300, Bressuire Autres Lieu Bressuire Adresse Bressuire 79300 Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Ville Bressuire Departement 79300 Lieu Ville Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire

Bressuire Bressuire 79300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire /

Cinéma – Opéra « Il Trovatore » Le Fauteuil Rouge 2023-06-13 was last modified: by Cinéma – Opéra « Il Trovatore » Le Fauteuil Rouge Bressuire 13 juin 2023 7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge Bressuire 79300 79300 Le Fauteuil Rouge Bressuire

Bressuire 79300