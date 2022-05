Cinéma : On sourit pour la photo

2022-06-17 20:30:00 – 2022-06-17 Film comédie réalisée par François Uzan nAvec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly nDurée : 1h35 Synopsis : Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire Grèce 98 leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille… dernière mise à jour : 2022-05-13 par

