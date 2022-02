Cinéma : On Est Fait Pour s’Entendre Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Cinéma : On Est Fait Pour s’Entendre Montcuq-en-Quercy-Blanc, 6 février 2022, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Cinéma : On Est Fait Pour s’Entendre Espace Animation Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc

2022-02-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-06 19:00:00 19:00:00 Espace Animation Allée des Marronniers

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves, ses collègues, ses amours. Et pour cause : Antoine est encore jeune, mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité.

Pass vaccinal obligatoire. +33 5 65 11 44 36 Pixabay

