Ciné – Concert « WEST » par la Cie Momatique. Cinéma – Octav Vic-en-Bigorre, 15 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Infos :

Début du ciné-concert = 20h30

Ouverture des portes = 20h00

Sur réservation au 05.62.33.74.00 – Places limitées

Entrée 10€

L’affiche de la soirée :

La cie Momatique vous propose WEST – Ciné Concert Adaptation d’un western muet de John Ford de 1927 « 3 Bad Men ».

Créé et interprété par Jeff Manuel à la Guitare et Sébatien Bacquias Contrebasse.

Spectacle musical tout public de 8 à 99 ans

Le réalisateur John Ford inverse par ce film les valeurs morales et redéfinit la barrière entre le bien et le mal…

Sur fond de ruée vers l’or, l’envahisseur est bien là et la gente féminine à l’honneur. Ce film est indéniablement avant-gardiste pour l’année de sa création 1927…

Ce ciné concert a été joué dans plusieurs festivals de ciné concerts en 2022 notamment à l’Astrada Marciac(32), à Dijon festival « Scènes Occupations », Cinémathèque de Toulouse festival « Synchro » …

Cinéma – Octav Place du Corps Franc Pommies, 65500 Vic en bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « octav@adour-madiran.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.62.33.74.00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

