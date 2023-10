Concert – Hommage à Michel Berger. Cinéma – Octav Vic-en-Bigorre, 9 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Concert – Hommage à Michel Berger. Samedi 9 décembre, 20h30 Cinéma – Octav 20€

Infos :

Début du concert = 20h

Ouverture des portes = 19h30

Sur réservation au 05.62.33.74.00 – Places limitées

Entrée 20€

L’affiche de la soirée :

Hommage à Michel Berger par Jean-Marc Sauvagnargues.

LE CONCERT A LA RENCONTRE DE MICHEL BERGER Jean Marc, nous fait découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Michel Berger. Il joue au piano et chante les chansons de Berger et à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, ou on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française. Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical de Michel Berger.

Cinéma – Octav Place du Corps Franc Pommies, 65500 Vic en bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « octav@adour-madiran.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.62.33.74.00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

