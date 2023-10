Concert avec « ADI’JAZZ » Cinéma – Octav Vic-en-Bigorre, 17 novembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Concert avec « ADI’JAZZ » Vendredi 17 novembre, 20h30 Cinéma – Octav 15€

Début du concert = 20h

Ouverture des portes = 19h30

Sur réservation au 05.62.33.74.00 – Places limitées

Entrée 15€

Formé dans les Hautes-Pyrénées en juin 2021, Adi’Jazz joue un jazz traditionnel entrainant, décliné en Gascon. De gauche à droite : François Petit, saxophone ténor et chœurs, Mathieu Legras, guitare, Jean-Pierre Curdi, trombone et chant et Willem van Meurs, contrebasse, ont envie de partager les valeurs du Midi : amitié, allégresse, un bon repas, le verbe haut et la belle musique. Les compositions sont de Louis Armstrong, Duke Ellington, Django Reinhardt et autres. Les paroles en Gascon sont écrites ou traduites par Jean-Claude Ulian et Jean-Pierre Curdi, défenseurs de cette langue. Swing, impro et bonne humeur sont toujours au rendez-vous.

Cinéma – Octav Place du Corps Franc Pommies, 65500 Vic en bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « octav@adour-madiran.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.62.33.74.00 »}]

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

