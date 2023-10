Ciné Pitchoun « La Ronde des Couleurs » Cinéma – Octav Vic-en-Bigorre, 24 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Nouveau rendez-vous proposé par les équipes de L’Octav et du Réseau des Médiathèques.

Pour ce 3ème rendez-vous… place à « l’Art » !

LA RONDE DES COULEURS

Durée de l’animation environ 1h à 1h15

– Lecture d’histoires et de contes par Céline pour la Médiathèque d’Andrest, qui en profitera pour parler de l’animation « La Grande Lessive » !

– Court-métrages 40 minutes

Programme de 6 courts métrages d’animation.

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. Dès leur plus jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Ce programme propose d’explorer la palette de la nature et des peintres.

Projection et lectures adaptées aux enfants à partir de 3 ans.

Entrée 4€.

Infos au 05.62.33.74.00

Cinéma – Octav Place du Corps Franc Pommies, 65500 Vic en bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « octav@adour-madiran.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T11:15:00+02:00

