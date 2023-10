Concert Will Barber Cinéma – Octav Vic-en-Bigorre, 13 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Concert Will Barber Vendredi 13 octobre, 20h30 Cinéma – Octav 20€ – Réservation conseillée

L'affiche de la soirée :

Après plus de 90 millions de vues pour son passage à l’émission “The Voice” et sa reprise de “The Wall” ainsi que des centaines de milliers de Followers sur les réseaux sociaux … Will Barber sort son premier Album “Alone”; Encensé dès sa sortie, c’est maintenant sur scène qu’il va prendre son envol… Will est né à Narbonne, au sein d’une famille d’imprimeurs et d’écrivains régionaux. Il trouve son équilibre dans le football et la musique. Sous l’influence et avec le soutien de son père, il apprend la guitare. A 17 ans, il forme son 1er groupe, reprenant du « punk californien » puis un second orienté vers le métal . Au fil des années, il a voulu épurer sa musique et c’est seul, avec sa guitare, qu’il se produit sur scène. Il tombe alors sous le charme de la guitare Weissenborn en particulier, jouée également par Ben Harper. Il se fait fabriquer ses instruments originaux mêlant ainsi sa passion de la musique et du bois. A découvrir d’urgence !

Infos :

Début du concert = 20h30

Ouverture des portes = 20h

Sur réservation au 05.62.33.74.00 – Places limitées

Cinéma – Octav Place du Corps Franc Pommies, 65500 Vic en bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « octav@adour-madiran.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562337400 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

