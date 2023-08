Concert « Busker & Keaton » Cinéma – Octav Vic-en-Bigorre, 23 septembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Soirée organisée en clôture du Salon du Livre en partenariat avec l’Association Autour du Livre.

Début du concert = 20h30

Ouverture des portes = 20h

⚠️Réservation obligatoire au 05.62.33.74.00 – Places limitées

Collation offerte à l’issue de la soirée par l’Association « Au tour du livre »

Enracinée au plus profond du folklore irlandais, résolument acoustique et authentique, la musique de Busker & Keaton nous transporte de gigues endiablées en ballades frémissantes, en passant par des chansons traditionnelles aux textes réalistes et à la poésie touchante.

Busker chante et joue de la guitare acoustique pendant que Keaton l’accompagne au violon ou à l’alto. Puis c’est Keaton qui donne de la voix et de la guitare folk pendant que Busker l’accompagne à la mandoline ou au bodhran (percussion traditionnelle irlandaise).

Les deux personnages ne cessent d’échanger entre eux… et avec le public ! Et c’est un véritable tourbillon de voix aux timbres fêlés et d’instruments traditionnels qui vous emmène en voyage à travers l’imaginaire irlandais avec un enthousiasme communicatif.

Cinéma – Octav Place du Corps Franc Pommies, 65500 Vic en bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « octav@adour-madiran.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562337400 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

