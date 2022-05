CINÉMA « NOTRE-DAME BRÛLE », 4 mai 2022, .

CINÉMA « NOTRE-DAME BRÛLE »

2022-05-04 – 2022-05-04

Mercredi 4 mai à 17h30

Vendredi 6 mai à 19h30

Mercredi 11 mai à 19h30

Vendredi 20 mai à 19h30

Mercredi 25 mai à 19h30

Date de sortie : 16 mars 2022

Durée : 1h50

Genre : Drame

De : Jean-Jacques Annaud

Par : Jean-Jacques Annaud, Thomas Bidegain

Avec : Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

