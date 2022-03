Cinéma : Notre Dame Brûle Champdeniers, 19 mai 2022, Champdeniers.

Cinéma : Notre Dame Brûle Champdeniers

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-19

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers

La prochaine séance de cinéma organisée par le centre socioculturel du Val d’Egray en collaboration avec le centre régional de promotion du cinéma et la ligue de l’enseignement se déroulera le jeudi 19 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Champdeniers.

Notre Dame Brûle : le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Tarifs plein : 6€

Tarif réduit : 4,50 €

La prochaine séance de cinéma organisée par le centre socioculturel du Val d’Egray en collaboration avec le centre régional de promotion du cinéma et la ligue de l’enseignement se déroulera le jeudi 19 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Champdeniers.

Notre Dame Brûle : le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Tarifs plein : 6€

Tarif réduit : 4,50 €

+33 5 49 25 62 27

La prochaine séance de cinéma organisée par le centre socioculturel du Val d’Egray en collaboration avec le centre régional de promotion du cinéma et la ligue de l’enseignement se déroulera le jeudi 19 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Champdeniers.

Notre Dame Brûle : le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Tarifs plein : 6€

Tarif réduit : 4,50 €

csc

Champdeniers

dernière mise à jour : 2022-03-23 par