Cinéma Laruns : Le garçon et le héron Cinéma Note Dame des Neiges Eaux-Bonnes, vendredi 12 janvier 2024.

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:00:00

fin : 2024-01-12

2h 04min / Animation, Drame, Aventure

De Hayao Miyazaki

Par Hayao Miyazaki

Avec Masaki Suda, Takuya Kimura, Kô Shibasaki

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

2h 04min / Animation, Drame, Aventure

De Hayao Miyazaki

Par Hayao Miyazaki

Avec Masaki Suda, Takuya Kimura, Kô Shibasaki

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

.

Cinéma Note Dame des Neiges

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées