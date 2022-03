Cinéma : Nos Âmes d’Enfants Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

25 avril 2022, Capvern. Place des Palmiers – Capvern les Bains

2022-04-25 20:30:00

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Drame réalisé par Mike Mills

Avec Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman

Durée : 1h54

En VO Synopsis : Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a aucune expérience de l’éducation d’un enfant.

Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d'angoisses, d'espoirs et de partage qui changera leur vision du monde.

