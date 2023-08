Projection du film « Bigger than us »et échange en visioconférence Cinéma Nontron, 21 septembre 2023, Nontron.

Nontron,Dordogne

Projection du film documentaire « Bigger than us »+ échange en visioconférence avec Flore Vasseur, réalisatrice et Amaury Poudray, designer en résidence au Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . .

Cinéma

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the documentary film « Bigger than us « + videoconference with director Flore Vasseur and Amaury Poudray, designer in residence at the Pôle Expérimental des Métiers d?Art in Nontron.

Proyección del documental « Bigger than us « + videoconferencia con Flore Vasseur, directora, y Amaury Poudray, diseñador residente en el Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron.

Vorführung des Dokumentarfilms « Bigger than us « + Austausch per Videokonferenz mit Flore Vasseur, Regisseurin, und Amaury Poudray, Designer in Residenz im Pôle Expérimental des Métiers d’Art in Nontron.

Mise à jour le 2023-08-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin