Cinéma « Non-Non dans l’Espace » SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, mercredi 3 avril 2024.

« Non-non dans l’Espace »

Animation, Famille

0h 52min

De Wassim Boutaleb Joutei

Programme de deux courts métrages :

– Non-Non rétrécit (2019, 26′) :

Pauvre Non-Non ! Il pensait que cette journée allait être comme toutes les autres, avec un bon pique-nique et une grosse sieste dans sa chaise longue si confortable… Mais tout bascule à cause d’un coup de vent et d’un paquet de chips coincé dans un arbre immense. Grocroc sort la grosse artillerie une machine à rétrécir. Et c’est alors que Non-Non passe malencontreusement devant le rayon laser rétrécissant… et devient riquiqui comme une fourmi !

– Non-Non dans l’espace (2022, 26′) :

3… 2… 1… 0! Fin du compte à rebours, c’est l’heure d’aller planter le drapeau de Sous-Bois-Les-Bains sur la lune! Dans un nuage de fumée et d’étincelles, la fusée de Grocroc quitte l’orbite terrestre. En apesanteur dans l’espace, Non-Non, Magaïveur et les copains ont à peine le temps d’admirer le paysage qu’une pluie de météorites les fait dévier de leur trajectoire initiale et les envoie directement… sur une planète inconnue ! La rencontre avec Croâk, un petit homme vert, va transformer cette épopée spatiale en histoire d’amitié interplanétaire !

Tarifs

Adultes 6€

Jeunes de 16 ans 4€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 15:00:00

fin : 2024-04-03

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

