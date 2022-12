Cinéma « Noël avec les frères Koalas » à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

2022-12-23

Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron 5 EUR A 16h30 – à partir de 3 ans – 0h46 – Animation, famille. Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! Séance de cinéma à Sévérac-le-Château avec la Mairie de Sévérac d’Aveyron et l’association Mondes et Multitudes. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

