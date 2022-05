Cinéma nocturne en plein air Puy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Drôme

Cinéma nocturne en plein air, 27 mai 2022, Puy-Saint-Martin. Cinéma nocturne en plein air place de la Mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

2022-07-21 21:30:00 – 2022-07-21 place de la Mairie Parc Adèle Clément

Puy-Saint-Martin 26450 6.5 6.5 EUR Séances de cinéma nocturne en plein air proposée par la Mairie de Puygiron durant l’été; le 21 juillet et le 18 août au parc Adèle Clément à 21h30 place de la Mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

