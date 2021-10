Plabennec Plabennec Finistère, Plabennec Cinéma “Niko, le petit renne !” Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec

Cinéma “Niko, le petit renne !” Plabennec, 20 décembre 2021, Plabennec. Cinéma “Niko, le petit renne !” 2021-12-20 14:30:00 – 2021-12-20 Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire

Plabennec Finistère Plabennec Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la paisible Vallée des Rennes. En secret, Niko ne rêve que d’une chose : rencontrer son père, membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit renne s’entraîne sans cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël… Malheureusement, ses efforts sont vains. Il décide alors de partir à pied à la recherche de ce papa-héros. Il est accompagné dans son périple par son ami Julius, petit écureuil volant. En chemin, ils vont faire la connaissance de Wilma, jeune belette délurée qui sera leur guide jusqu’aux Montagnes du Père Noël… C’est sans compter sur la meute de loups, commandée par l’effrayant Loucifer qui n’a qu’une ambition : remplacer Le Père Noël. Niko devra alors faire preuve de beaucoup de courage pour accomplir son rêve et ainsi peut-être retrouver son père… +33 2 98 30 78 95 http://www.lechampdefoire.net/ Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la paisible Vallée des Rennes. En secret, Niko ne rêve que d’une chose : rencontrer son père, membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit renne s’entraîne sans cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël… Malheureusement, ses efforts sont vains. Il décide alors de partir à pied à la recherche de ce papa-héros. Il est accompagné dans son périple par son ami Julius, petit écureuil volant. En chemin, ils vont faire la connaissance de Wilma, jeune belette délurée qui sera leur guide jusqu’aux Montagnes du Père Noël… C’est sans compter sur la meute de loups, commandée par l’effrayant Loucifer qui n’a qu’une ambition : remplacer Le Père Noël. Niko devra alors faire preuve de beaucoup de courage pour accomplir son rêve et ainsi peut-être retrouver son père… dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT PAYS DES ABERS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Plabennec Adresse Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Ville Plabennec lieuville 48.50375#-4.42595