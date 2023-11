Cinéarchi | Les Insulaires Cinéma Nestor Burma Montpellier, 23 novembre 2023, Montpellier.

La MAOM continue ses projections cinéma et vous propose cette fois-ci de découvrir « Les Insulaires », film documentaire traitant notamment des questions de démolition et reconstruction, de déracinement d’habitants de leur lieu de vie, dans un contexte d’urgence climatique.

» Au bord d’une rivière, entre une forêt et une montagne au sommet enneigé, les tours d’un quartier émergent dans la brume : Les Îles. Ses habitants semblent y vivre depuis toujours. Pourtant, il faudra bientôt quitter les lieux. Là, à quelques kilomètres de la Suisse voisine, les 257 familles de ce grand ensembre se préparent au déménagement. Les grues s’activent annonçant une démolition imminente. Ici prochainement : une majorité de résidences privées. Alors comment mettre 10, 20, 45 ans de vie en cartons ? Et pour aller où ? «

Le film a été écrit et réalisé par :

Maxime Faure, auteur, réalisateur et diplômé en cinéma documentaire à l’Université de Montréal.

Adam. W Pugliese, architecte, artiste et diplomé de l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes.

Le film « Les Insulaires » fait partie de la selection de plusieurs festivals comme celui d’Annecy, d’Istanbul, de Paris et de Venise Architecture Film Festivals. Il a également reçu le Prix du Public du Festival International du Film Politique de Carcassonne 2022 et le Prix du jury Rhodope International Documentary Film Festival 2022.

Déroulé de la soirée :

18h30 : Acceuil du public et lancement de la projection

19h30 : Rencontre et échange avec les réalisateurs

Se rendre à la rencontre : Ligne T3, arrêt « Celleneuve » et 5 min de marche

Rencontre gratuite, sur inscription.

Cinéma Nestor Burma 2 rue Marcellin Albert Montpellier Montpellier 34080 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

Les Insulaires, Maxime Faure et Adam W.Pugliese