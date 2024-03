Cinéma « Nelly et Nadine » Festival Sous les paupières des femmes Cinéma La Bobine Quimperlé, mercredi 13 mars 2024.

Au coeur du camp de concentration de Ravensbrück, la veille de Noël 1944, Nelly rencontre Nadine. Près de soixante-dix ans plus tard, la petite fille de Nelly, Sylvie, décide d’ouvrir les archives personnelles de Nelly et Nadine, afin de découvrir leur improbable histoire d’amour.

En présence de Sylvie Bianchi, petite-fille de Nelly et principale protagoniste du documentaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 20:30:00

fin : 2024-03-13

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

