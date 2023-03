Cinéma Naves Naves Catégories d’Évènement: Allier

Naves

Cinéma, 11 mars 2023, Naves Naves. Cinéma Salle polyvalente Naves Allier

2023-03-11 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-11 20:30:00 20:30:00 Naves

Allier Naves Cinéma Paysans d’autrefois et soupe aux choux. Organisé par l’ASPANAB.

Sur réservation. patrimoine.naves@orange.fr +33 6 23 45 11 32 Naves

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Naves Autres Lieu Naves Adresse Salle polyvalente Naves Allier Ville Naves Naves Departement Allier Lieu Ville Naves

Naves Naves Naves Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naves naves/

Cinéma 2023-03-11 was last modified: by Cinéma Naves 11 mars 2023 Allier Naves Salle polyvalente Naves Allier

Naves Naves Allier