Hérault Nadia, butterfly, un film de Pascal Plante (Canada, 2020, 1H43 min.) À 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la natation professionnelle et de s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une dernière course, les excès cachés du village olympique offriront à Nadia un premier souffle de liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans l’inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle réellement ? « Le film, brillant, envoûtant, confronte toujours l’image publique à la sphère privée et questionne nos attentes démesurées envers les athlètes de haut niveau, idéal de dévouement physique et mental, pour montrer une jeunesse qui semble vivre plus fort pour rattraper le temps perdu à s’entraîner. » – La Septième Obsession +33 4 67 67 36 60 Montpellier

