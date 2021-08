Paris Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris CINEMA & MUSIQUE Projection des films muets accompagnés de la musique de piano Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Mesdames, Messieurs, chers amis,** Dans le cadre de la rétrospective [**« Cinépassions russes en noir et blanc (1915-1939) »**](https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/blog-2/-/asset_publisher/L97b4SYRhYLY/content/mois-du-cinema-cinepassions-russes-en-noir-et-blanc-1915-1939-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fblog-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L97b4SYRhYLY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Projection_des_films_muets_accompagns_de_la_musique_de_piano___5_aot__19_h&utm_medium=email) nous vous invitons le 5 aout à 19 h à une soirée unique – la projection de deux films muets, Mirages (1915, réalisateur Piotr Tchardynine) et Romance sentimentale (1930, réalisateur Serguei Eisenstein), accompagnés de la musique de piano qui recréera l’atmosphère de l’époque. **AU PIANO** – les élèves de Serguei Markarov, pianiste artiste de l’UNESCO pour la paix : Yamada Ayami, Guivier Avishai, Tokita Yumi de la classe de piano de l’École Normale de musique de Paris Alfred Cortot et du Conservatoire de musique du 19e arrondissement Jacques Ibert. **Au programme** : œuvres de J.S.Bach, S. Prokofiev, F. Liszt, C.Vine, P. Tchaikovsky, F.Schubert. Lieu : salle climatisée de l’amphithéâtre Début: à 19 h L’entrée libre. Le nombre de place est limité. L’inscription préalable est obligatoire. [Pour vous inscrire veuillez cliquer ici](https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/zapisat-sa-na-meropriatie?merId=29982179&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Projection_des_films_muets_accompagns_de_la_musique_de_piano___5_aot__19_h&utm_medium=email) ou envoyer un courriel à [cscor@ambrussie.fr](mailto:cscor@ambrussie.fr) _**Nous vous rappelons que le pass sanitaire sera exigé à l’entrée.**_ _Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements._ A très bientôt, le CSCOR

ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION

Projection des films muets, Mirages (1915, réalisateur P.Tchardynine) et Romance sentimentale (1930, réalisateur S.Eisenstein), accompagnés de la musique de piano qui recréera l’atmosphère de l’époque Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) 1 quai Branly Paris Paris 7e Arrondissement Paris

