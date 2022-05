Cinéma : Murina VO Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Cinéma : Murina VO Capvern, 16 mai 2022, Capvern. Cinéma : Murina VO Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern

2022-05-16 20:30:00 – 2022-05-13 Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Drame réalisé par Antoneta Alamat Kusijanovic

Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev

Durée : 1h36 Synopsis : Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ? +33 5 62 39 00 54 Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Capvern Adresse Place des Palmiers - Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Ville Capvern lieuville Place des Palmiers - Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern Departement Hautes-Pyrénées

Capvern Capvern Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capvern/

Cinéma : Murina VO Capvern 2022-05-16 was last modified: by Cinéma : Murina VO Capvern Capvern 16 mai 2022 Capvern Hautes-Pyrénées

Capvern Hautes-Pyrénées