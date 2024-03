Cinéma MuMaBox Machimina Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre, mercredi 17 avril 2024.

Cinéma MuMaBox Machimina Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre Seine-Maritime

Le machinima est un mot-valise composé de « machine », « animation » et « cinéma ». Il s’agit d’une forme de cinéma qui utilise des jeux vidéo ou des moteurs de jeu pour créer des films d’animation. Apparu à la fin des années 1990 et gagnant en popularité au début des années 2000, le machinima a évolué au fil des ans, passant d’un passe-temps à une forme d’art légitime. Utilisé pour des publicités, des clips musicaux, voire des longs métrages et des séries télévisées populaires, le machinima est un mélange fécond entre diverses formes film, jeu vidéo, performance et marionnettes, entre autres -, dont se sont sont emparé les artistes de l’image en mouvement, univers pluridisciplinaire par nature.

Vladimir Nadein et Dmitry Frolov (69. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen)

Public adolescents / adultes

Durée 1h

Entrée libre et gratuite

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 18:00:00

fin : 2024-04-17

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

