Cinéma MuMaBox L'instantané qui dure Musée d'Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre, vendredi 5 avril 2024.

Cinéma MuMaBox L’instantané qui dure Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre Seine-Maritime

Dans le cadre du festival de la fabrique de l’image Les Révélations, initié par la Ville du Havre, le MuMa vous propose un rendez-vous pour voir le cinéma… autrement ! Depuis la naissance du cinématographe, les artistes n’ont cessé d’inventer, d’expérimenter. Hors des circuits habituels, certains artistes produisent, dans l’ombre, des films différents moins narratifs, abstraits parfois, picturaux souvent…

Pour plonger dans ce monde singulier du cinéma expérimental , le MuMa vous propose une projection, le vendredi 5 avril 2024. Elle sera concoctée et menée par Christophe Guérin, le programmateur de MuMaBox, notre rendez-vous mensuel autour de l’image en mouvement qui existe désormais depuis plus de 10 ans !

Et cette année, la projection fera le lien entre cinéma expérimental et photographie thème du festival.

Public adolescents / adultes

Durée 1h

Entrée libre et gratuite

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

