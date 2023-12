Étranges lectures – Miracles à la combe aux aspics Cinéma multiplexe CGR Périgueux, 23 janvier 2024, Périgueux.

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 18:30:00

fin : 2024-01-23

Lectures, Rencontres d’auteurs

Miracles à la combe aux aspics – ANTE TOMIĆ

« Loin dans les collines perdues de Dalmatie, dans un hameau à l’abandon, vivent Jozo Aspic et ses quatre fils. Leur petite communauté aux habitudes sanitaires et sociales contestables n’admet ni l’État ni les fondements de la civilisation – jusqu’à ce que le fils aîné, Kresimir, en vienne à l’idée saugrenue de se trouver une femme. La recherche d’une épouse se révèle rapidement beaucoup plus hasardeuse que la lutte quotidienne des Aspic pour le maintien de leur insolite autonomie. Ce road-movie littéraire qui dépeint les moeurs d’une famille vivant à l’écart du monde est une somme d’humour, un roman plein de rebondissements. »

Lecture par Clémentine Marchand suivie à 20h00 du film Underground d’Emir Kusturica (Serbie Yougoslavie, 1995 – version restaurée, en avant-première, 167 mn) proposé par Ciné Cinéma..

EUR.

Cinéma multiplexe CGR Place Francheville

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par OT Communal de Périgueux