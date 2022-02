Cinéma muet // Häxan Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

De Benjamin Christensen Présenté à la manière d’une conférence, Häxan est un film documentaire sur la sorcellerie, de l’antiquité à la période contemporaine du film (1922). La sorcellerie est représentée avec soin par des illustrations tirées d’ouvrages médiévaux et des reconstitutions filmiques. Du sabbat des sorcières aux interrogatoires de l’inquisition, les illustrations classiques prennent vie dans des visions spectrales inquiétantes utilisant tous les effets spéciaux disponibles à l’époque: surimpressions, maquettes, jump cuts, stop motion, maquillages et prothèses. contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

