Cinéma Movie Time

Cher

Cinéma Movie Time, 13 mars 2023, Bourges

2023-03-13 20:15:00

Cher Bourges Venez voir « Bad boys and bad girls in Vierzon », « Tryp’Danse », « La chasse à Ribaud » et également « Vocalises » qui est une installation sonore, une création inattendue qui vous plonge dans une immersion de sons effectuée à l’abbaye de Noirlac. Le Gedhif 18 et les Pep18 vous proposent trois projections de films en 2 séances. +33 2 48 27 52 00 Cinéma

