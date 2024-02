CINÉMA MOSHI MOSHI Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, samedi 23 mars 2024.

CINÉMA MOSHI MOSHI Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Dans le cadre de la programamtion du Festival Moshi Moshi, Cinéjade propose 4 séances culte au tarif de 5€ chacune !

Au programme

11h15 Akira

8 mai 1991 | Date de reprise 19 août 2020

De Katsuhiro Ôtomo

Avec Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama

Synopsis

En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, déclenchant la troisième guerre mondiale. 31 ans plus tard, en 2019, Néo Tokyo, la mégalopole construite sur la baie de Tokyo a retrouvé sa prospérité d’antan et se prépare à l’évènement majeur des Jeux olympiques de 2020.

Dans l’ombre, les choses sont moins réjouissantes, le chômage augmente et les actions des dissidents se multiplient, les citadins cherchent leur salut dans les cultes religieux et les drogues. Les plus jeunes se réunissent en gang rebelles et se défient dans d’interminables courses de motos a travers la mégalopole. Au cours d’une de leurs échappées, Kaneda et Tetsuo manquent d’écraser un enfant. Un enfant étrange, au visage de vieillard, appelé n ° 26 Kaneda et ses amis sont arrêtés par la police alors que n ° 26 et Tetsuo, blessé, sont emmenés par l’armée. Tetsuo est prisonnier d’un laboratoire et devient l’objet de tests ultrasecret qui le dotent de pouvoirs surnaturels. C’est là qu’il apprend qui est AKIRA, ce garçon a la force incroyable a l’origine de la destruction de Tokyo, il y a 31 ans.

13h45 Pompoko

18 janvier 2006 en salle | 1h 54min | Animation, Comédie dramatique

Date de reprise 19 avril 2023

De Isao Takahata | Par Isao Takahata

Avec Makoto Nonomura, Yuriko Ishida, Akira Kamiya

Titre original Heisei tanuki gassen pompoko

Synopsis

Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis partageaient aisément leur espace vital avec les paysans. Entrecoupée de batailles entre tribus, leur vie insouciante leur faisait ignorer la présence toujours plus proche des hommes… Jusqu’au jour où ces derniers décident de s’approprier leur territoire et de faire de la montagne une ville. Capables de se métamorphoser à volonté, les Tanukis vont tenter d’effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour que les hommes renoncent à la destruction de la forêt. Face à la menace expansionniste, la riposte des Tanukis s’organise mais les animaux ne sont pas au bout de leurs peines !

16h Nicky Larson City Hunter: Angel Dust

24 janvier 2024 en salle | 1h 34min | Action, Animation, Comédie, Policier

De Kazuyoshi Takeuchi, Kenji Kodama | Par Yasuyuki Muto

Avec Vincent Ropion, Akira Kamiya, Anne Rondeleux

Titre original City Hunter the Movie: Angel Dust

Synopsis

Avertissement des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Nicky Larson est City Hunter, un détective privé opérant à Tokyo avec son énergique partenaire Laura. Un jour, une inconnue prénommée Angie fait appel à eux pour une demande étrangement simple retrouver son chat ! Ils acceptent la mission, Laura pour la généreuse récompense et Nicky pour les charmes d’Angie. En parallèle, Hélène, lieutenante de la police de Tokyo, enquête sur l’Angel Dust, une technologie mystérieuse qui transforme les soldats en surhommes mais attention, le trio des Cat’s Eye est aussi sur le coup ! Quel est le lien entre ces deux affaires ? Nicky Larson va se retrouver au cœur d’une bataille épique, qui l’amènera sur les traces de son propre passé.

19h15 Nicky Larson et le parfum de Cupidon

6 février 2019 en salle | 1h 31min | Action, Comédie, Policier

De Philippe Lacheau | Par Philippe Lacheau, Julien Arruti

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Synopsis

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…



