Cinéma Montézic, mardi 30 janvier 2024.

Cinéma Montézic Aveyron

2 séances de cinéma à la salle des fêtes de Montézic. 18h Et la fête contine ! 20h30 une affaire d’honneur

18h ET LA FÊTE CONTINUE !

Un film de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark.

Rosa a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant qu’elle est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s’engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter.

20h30 UNE AFFAIRE D’HONNEUR

Un film de Vincent Perez, avec Roschdy Zem, Doria Tillier, Guillaume Gallienne.

Paris 1887. À cette époque, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Clément Lacaze, charismatique maître d’armes se retrouve happé dans une spirale de violence destructrice. Il rencontre Marie-Rose Astié, féministe en avance sur son époque, et décide de lui enseigner l’art complexe du duel. Ils vont faire face aux provocations et s’allier pour défendre leur honneur respectif. EUR.

Salle des fêtes

Montézic 12460 Aveyron Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30

fin : 2024-01-30



L’événement Cinéma Montézic a été mis à jour le 2024-01-16 par OFFICE DE TOURISME CANTONAL DE SAINT AMANS DES COTS