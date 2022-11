Cinéma Montézic Montézic Catégorie d’évènement: Montézic

Cinéma Montézic, 15 novembre 2022, Montézic. Cinéma

OFFICE DE TOURISME CANTONAL DE SAINT AMANS DES COTS Salle des fêtes Montézic

2022-11-15 – 2022-11-15 Salle des fêtes Montézic 12460 Montézic 18h : L’innocent

Film de Louis GAREL, avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant.

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… 20h30 : Simone, le voyage du siècle

Film de Olivier DAHAN, avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Mardi 15 novembre, 2 séances de cinéma à la salle des fêtes de Montézic. 18h : l’innocent. 20h30 : Simone, le voyage du siècle. OFFICE DE TOURISME CANTONAL DE SAINT AMANS DES COTS

Salle des fêtes Montézic

dernière mise à jour : 2022-11-03 par OFFICE DE TOURISME CANTONAL DE SAINT AMANS DES COTS

Détails Catégorie d’évènement: Montézic Autres Lieu Montézic Adresse OFFICE DE TOURISME CANTONAL DE SAINT AMANS DES COTS Salle des fêtes Ville Montézic lieuville Salle des fêtes Montézic

Montézic Montézic https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montezic/

Cinéma Montézic 2022-11-15 was last modified: by Cinéma Montézic Montézic 15 novembre 2022 OFFICE DE TOURISME CANTONAL DE SAINT AMANS DES COTS

Montézic