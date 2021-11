La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400, La Charité-sur-Loire Cinéma : Monsieur La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: 58400

Cinéma : Monsieur
19 novembre 2021
Cinéma Crystal Palace, 14 Rue de Bourgogne, La Charité-sur-Loire 58400

Film de Rohena Gera
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Bombay. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer…

+33 3 86 21 46 46
https://www.sceniquanon.com/

