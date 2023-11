Cinéma « Mon Voisin Totoro » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cinéma « Mon Voisin Totoro » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki, 10 ans,

s’installent dans une grande maison à la campagne avec

leur père pour se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur

mère. Elles découvrent la nature tout autour de la maison

et, surtout, l’existence de créatures merveilleuses, les

Totoros, avec qui elles deviennent très amies. Un très bon film d’animation de Hayao Miyazaki. Un très belle rencontre inoubliable entre la nature et l’enfance. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://my.weezevent.com/cine-mon-voisin-totoro +33445884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://my.weezevent.com/cine-mon-voisin-totoro

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris

