CINÉMA MON AMOUR – LES ANNÉES STUDIO Galerie de l’Instant, 17 mai 2022, Paris.

Du mardi 17 mai 2022 au lundi 27 juin 2022 :

dimanche

de 14h30 à 18h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

lundi

de 14h00 à 19h00

. gratuit

Pour célébrer le 75e festival de Cannes quoi de mieux que d’exposer non pas un mais trois photographes de Cinéma ?

En effet ce mois ci nous célébrons les Années Studio Magazine, LE magazine cinéma des années 90/2000 créé par Jean-Pierre Lavoignat et Marc Esposito à la fin des années 80.

Les photographes Luc Roux, Christophe d’Yvoire et Thierry Valletoux eurent le plaisir pendant ces années de témoigner des plus beaux tournages, aux côtés des stars qui nous font rêver et des films qui nous aident parfois à mieux vivre.

Ainsi la beauté fascinante d’Isabelle Adjani recevant les conseils de Patrice Chéreau sur le tournage de La Reine Margot, la puissance et la liberté de Gérard Depardieu chevauchant sa moto et l’intensité du regard de Catherine Deneuve, tous photographiés par Luc Roux sont de purs moments de Cinéma.

Quant à Thierry Valletoux, il était là, aux côtés du tandem Jaoui/Bacri sur le tournage de Le Goût des Autres. Après la disparition de l’acteur, cette image de leur complicité nous touche plus que jamais. Et les jeunes premiers de cette époque :Marion Cotillard, Benoit Magimel ou encore Gaspard Ulliel sont les grands acteurs d’aujourd’hui…sans compter l’humour de Benoit Poelvoorde au

cimetière pour chiens d’Asnières !

Enfin Christophe d’Yvoire eu la grande chance de suivre Johnny Depp sur plusieurs tournages, entre son premier film The Brave en tant que réalisateur mais aussi avec Emir Kusturica sur le plateau du merveilleux Arizona Dream en compagnie de Faye Dunaway, qu’il avait déjà photographiée avec Mickey Rourke sur le tournage du magnifique et désespéré Barfly. Des rencontres inoubliables : la valse surréaliste de Stallone et Swcharzenegger à Cannes et la grâce de Juliette Binoche à New York…

Tous ces portraits, tous ces moments de Cinéma que nous avons partagés avec l’équipe de Studio, pendant toutes ces années nous procurent un doux sentiment de familiarité tant avec les photographes qu’avec ces artistes, et nous donnent aussi envie de filer dans les salles obscures rêver et vibrer encore.

Galerie de l’Instant 46, Rue De Poitou 75003 Paris

Contact : https://www.lagaleriedelinstant.com/

LUC ROUX Rochefort – Marielle – Noiret