Cinéma Moi capitaine Bischwiller, mercredi 7 février 2024.

Cinéma Moi capitaine Bischwiller Bas-Rhin

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Réalisateur : Matteo Garrone

Avec : Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawadogo

Durée : 2h02

Genre : Drame En VOST

Mostra de Venise 2022 Lion d’argent

https://mac-bischwiller.fr/agenda/moi-capitaine/ EUR.

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 20:00:00

fin : 2024-02-07 22:02:00



