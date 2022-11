Cinéma : Mission Regénération

2022-12-16 – 2022-12-16 Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes. De quelle manière la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir votre corps et finalement sauver notre monde ? Documentaire réalisée par Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell avec Woody Harrelson, Patricia Arquette, David Arquette . Durée : 1H25. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

